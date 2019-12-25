Евгений Машаров раскрыл несколько популярных криминальных схем перед праздником.

На российской территории мошенники в преддверии Дня матери предлагают зарезервировать столик с предоплатой в известных ресторанах на фейковых сайтах. Соответствующими данными поделился с журналистами информационного агентства "ТАСС" заместитель председателя по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Эксперт объяснил, что злоумышленники создают ненастоящие онлайн-ресурсы известных точек, в которых предлагают пользователям забронировать столик для того, чтобы провести праздник вместе.

.... в красивой атмосфере с заботой о маме, чтобы она не стояла на кухне и в праздник смогла отдохнуть. Правда, места там ограничены, и надо оплатить бронь в размере от 3 до 5 тыс. рублей, бронь оплачивать строго по предложенной на сайте ссылке. Евгений Машаров, эксперт

После оплаты брони клиент считает, что сумел организовать праздник, однако по факту в ресторане места для таких посетителей не остается. В преддверии праздника аферисты также рассылают женщинам фейковые сообщения о якобы приобретенной на их имя подарочной карте для покупок на известных маркетплейсах. В тексте письма жертвам обмана сообщают, что для применения подарочной карты важно перейти по фишинговой ссылке. В реальности россиянок ведут на лжесайт маркетплейса.

Еще одна схема мошенничества в России связана со службами доставки. В этом сценарии преступники сообщают, что на имя гражданина оформлена доставка товара. Далее ее нужно подтвердить либо уточнить данные. Для этого менеджеру или курьеру якобы требуется назвать код. Важно помнить, что получив код, аферист получает доступ к учетной записи человека на "Госуслугах".

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Фото: Piter.tv