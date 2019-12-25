Сергей Рыбальченко объяснил, как должна выглядеть пропаганда семейных ценностей.

Общественная палата (ОП) России получает обращения граждан с просьбой запретить на телевидении реалити-шоу формата "Беременна в 16". Такую позицию в интервью журналистам информационного агентства "ТАСС" высказал председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Эксперт заметил, что такие телепроекты провоцируют ранние половые связи среди подрастающего поколения, хотя задачей государства является поддержка традиционных семейных ценностей, а также целомудрия в качестве одной их таких ценностей.

В Общественную палату поступают обращения от родителей по поводу запрета цикла фильмов "Беременна в 16". Сейчас он называется по-другому. Сергей Рыбальченко, эксперт

Активист добавил, что заявленные идея и цели телепроекта расходится с реальным содержанием. Речь идет о том, что авторы шоу говорят о задаче по сохранению ребенка и семьи, в которой он создавался. В реальности же в содержании сюжета очень много внимания уделяется именно ранним половым отношениям.

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Фото: Piter.tv