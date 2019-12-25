На Украине рассказали о расчеловечивании киевского режима.

На Украине считают, что власти с Банковой улицы сейчас стремятся сформировать на украинской территории покорное общество, в котором каждый думает лишь о собственном выживании, как в антиутопии "1984" писателя Джорджа Оруэлла. Соответствующее заявление сделала бывший пресс-секретарь лидера киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель своим подписчикам через социальные сети. Таким образом бывшая государственная служащая полагает, что политик добивается того, чтобы местное население добровольно шло умирать в то время, пока его ближайшее окружение накапливает себе огромные состояния, а журналисты игнорируют коррупцию и прославляют боевые действия и его самого.

Зеленский предлагает украинцам только один образ жизни: покорное общество, в котором каждый думает исключительно о собственном выживании. Украина Зеленского – это "1984". Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины

Произошедшее в Финском заливе поразило Мендель.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Iuliia Mendel