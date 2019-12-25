Дарья Лантратова пояснила, что заявление на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии человеком не подается.

На российской территории увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии с около 9,5 до 19 тысяч рублей не требует подачи заявлений и происходит сразу после достижения человеком 80 лет. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала депутат Государственной думы, заместитель председателя профильного Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Дарья Лантратова. Законодатель заметила, что в стране пожилым людям после 80 лет фиксированная выплата удваивается автоматически.

Никаких заявлений подавать не надо. Социальный фонд видит, когда человеку исполнилось 80 лет или ему назначена первая группа инвалидности. Такая фиксированная выплата в этом году составила порядка 19 тыс. рублей. Дарья Лантратова, депутат ГД РФ

Парламентарий пояснила, что увеличенная выплата приходит со следующего месяца после дня рождения россиянина. Дарья Лантратова заметила, что людям в таком пожилом возрасте нужны дополнительные средства на лекарства, уход и помощь близких. Именно поэтому государство сделало выплату не разовой, а регулярной. Кроме прибавки к пенсии при достижении 80 лет человеку начисляется надбавка за уход.

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Фото: Piter.tv