Россиянам дали три выходных подряд на первые майские праздники в 2027 году

На майских праздниках россияне будут отдыхать 1-3 числа и 8-10-го.

На российской территории граждан в 2027 году ждет нечастое по календарю совпадение, когда Первомай выпадает на субботу, а православная Пасха приходится на воскресенье 2 мая. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала депутат Государственной думы, заместитель председателя профильного Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Дарья Лантратова. Законодатель заметила, что таким образом трудоустроенное население страны сможет отдохнуть три дня подряд, начиная первым и заканчивая третьим мая. В последний раз Пасха выпадала на второе мая в 2021 году.

В 2027 году нас ждет редкое совпадение календаря. Праздник весны и труда, 1 мая, приходится на субботу, а 2 мая мы будем отмечать православную Пасху. Как известно, по Трудовому кодексу, если праздник совпадает с выходным днем, то он переносится на следующий рабочий день - в 2027 году это будет 3 мая. Дарья Лантратова, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты указала, что Пасха представляет из себя переходящий праздник, поэтому дата вычисляется каждый год в соответствии с лунным календарем. Она варьируется от начала апреля до первых дней мая. В 2026 году Пасха приходилась на 12 апреля, поэтому следующий понедельник являлся обычным рабочим днем.

В ГД сообщили, что в России пока не планируется сокращение рабочей недели.

Фото: Telegram / ТАСС | Александра Горошилова