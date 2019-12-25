В ГД сообщили, что в России пока не планируется сокращение рабочей недели

Дарья Лантратова не видит необходимости принимать законы в данном направлении из-за развития ИИ.

На российской территории количество рабочих дней в неделе власти не планируют законодательно сокращать в ближайшее время. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "ТАСС" сделала депутат Государственной думы, заместитель председателя профильного Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Дарья Лантратова. Законодатель ответила на вопрос СМИ о возможности в будущем сокращения рабочей недели для сотрудников из-за автоматизации процессов нейросетями.

Реальные компромиссы сегодня складываются не на уровне законодательства, а на уровне правил отдельных компаний: удаленная работа, гибкий график. Для работодателей это инструмент удержания сотрудников. Но закон, который официально сокращал бы количество рабочих дней в неделе, в ближайшее время точно не планируется. Дарья Лантратова, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты подчеркнула, что автоматизация рабочих процессов повышает производительность труда в важных сферах общества. В том числе речь идет о медицине, образовании и промышленности. Однако ИИ не заменит физического присутствия человека на рабочем месте.

Авиакомпании хотят обязать предоставлять инвалидам СВО удобные места в самолетах.

Фото: Piter.tv