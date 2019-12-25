Российские пранкеры Вован и Лексус рассказали журналистам информационного агентства "РИА Новости" о том, что украинский чиновник из Сан-Франциско помог им организовать звонок руководству американской компании OpenAI. В результате общения выяснилось, чтопредприятие-разработчик ChatGPT планирует расширить военное сотрудничество с киевским режимом.
Главный парадокс этой истории в том, что компания, которая учит искусственный интеллект (ИИ) отличать правду от обмана и разрабатывает системы защиты от сложнейших угроз будущего, оказалась уязвима перед одной из старейших человеческих технологий - умением убедительно представиться другим человеком.
Вован и Лексус
Блогеры пояснили, что на организацию контактов ушло несколько недель. Для этого им пришлось представиться Рустемом Умеровым. Оказалось, что высокопоставленный украинский чиновник из Сан-Франциско уже некоторое время пытался наладить контакты с иностранцами из OpenAI через украинскую диаспору в штате Калифорния.
Вован и Лексус: Запад хочет видеть "корейский сценарий" на Украине.
Фото: Telegram / Вован и Лексус
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