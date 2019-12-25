Вован и Лексус: Запад хочет видеть "корейский сценарий" на Украине

Аналогичную позицию подтвердил и экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

Глава Давосского форума Клаус Шваб утверждал, что страны Запада предпочитают "корейский сценарий" для Украины. Об этом в интервью RT заявили пранкеры Вован (Владимир Краснов) и Лексус (Алексей Столяров).

По их словам, у Шваба, который часто встречается с мировыми лидерами, спросили есть ли у Запада общее мнение об украинском конфликте и его разрешении. Глава Давосского форума ответил, что в Европе склоняются к "корейскому сценарию", но объявить об этом публично не могут.

Вован и Лексус также отметили, что аналогичной позиции поддерживается экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. "Корейский сценарий" предполагает длительное прекращение огня и фактическое разделение территорий без окончательного мирного договора. Заморозку вооруженного конфликта внедрили в Корейской войне 1950–1953 годов. Война на Корейском полуострове в завершилась перемирием. После этого вдоль 38-й параллели создали демилитаризованную зону.

Ранее на Украине заявили, что Киеву предлагали разрешить конфликт по "корейскому сценарию".

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)