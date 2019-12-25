Ресторан Birch из Петербурга получил звезду Michelin в Дубае

Команда петербургского Birch открыла ресторан в Дубае и получила звезду Michelin.

Ресторан Birch, созданный в Петербурге, получил одну звезду гида Michelin в Дубае. Награду объявили 6 октября в рамках нового выпуска ресторанного гида, сообщает "Сноб".

Дубайский Birch открылся в феврале 2025 года в Limestone House. Заведение стало одним из 2 новых ресторанов, отмеченных одной звездой Michelin в пятом издании гида. Проект начинался в Петербурге, после чего команда вышла на международный рынок.

Шеф-повар Хезрет-Арслан Бердиев переехал в Объединенные Арабские Эмираты и продолжил работу с частью команды из Петербурга. Среди блюд, отмеченных в дубайском ресторане, оказалось севиче из голубого тунца с узбекским томатным консоме.

Петербургский Birch работает на Кирочной улице с 2017 года. В декабре 2024 года деятельность заведения приостановили на 60 суток по решению Дзержинского районного суда. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выявленные специалистами Роспотребнадзора во время проверки.

Ресторан привлекли к административной ответственности по статье 6.6 КоАП РФ. Руководство Birch признало выявленные нарушения.

При этом петербургское заведение неоднократно называли одним из наиболее известных ресторанов города. По итогам 2023 года Birch признали лучшим рестораном России.

В сентябре 2026 года стало известно о планах команды Birch перебраться в Москву. Предполагалось, что ресторан на Кирочной улице будет работать до 31 октября. В столице команда уже арендовала помещение, однако собственник петербургской площадки на тот момент не получал уведомления о прекращении аренды. С ноября Birch перестал принимать бронирования.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)