Сытный рынок сменил владельца и уходит на реновацию

К разработке концепции реновации привлекли известное архитектурное бюро Wowhaus.

Старейший продовольственный рынок Петербурга – Сытный рынок с прилегающей площадью – перешел под управление девелоперской компании "БС Арт Дев". Как сообщила 10 сентября совладелица ООО "Сытный рынок" и его креативный директор Мария Элькина, это стало первым объектом такого профиля в портфеле застройщика, который специализируется на создании креативных кластеров.

Мария Элькина уточняла, что к разработке концепции реновации привлекли известное архитектурное бюро Wowhaus. Проект предусматривал создание общественной площади снаружи и фермерских рядов внутри исторического здания. Она рассчитывала, что новая концепция позволит деликатно трансформировать площадку в центр городской жизни. По ее словам, работы по реставрации уже начались, их планируется завершить в течение двух лет, а полную реновацию территории намечено закончить к 2029 году. При этом закрывать рынок во время работ не планировалось: реконструкцию разобьют на этапы, чтобы площадка продолжала функционировать. Этой осенью предполагалось заменить павильоны для сезонной торговли, а в самом здании — обновить интерьеры, мебель и торговое оборудование.

По информации источников РБК Петербург, знакомых с реализацией проекта, договоренности о сотрудничестве были достигнуты еще в прошлом году, однако объявлены только сейчас. Элькина напомнила, что ранее компания планировала реконструировать объект самостоятельно под формат фудхолла. В 2021 году бюро Citizenstudio и Klauzura разработали проект строительства капитальных новых павильонов, но в 2022 году он был заморожен из-за экономических рисков. Весной 2025 года от идеи создания ресторанного пространства окончательно отказались.

Текущую смену проектировщика она объясняла тем, что предыдущий проект подразумевал капитальное строительство, которое признали нецелесообразным после тщательного анализа. Мария Элькина подчеркивала, что цели изменились: теперь речь шла в первую очередь о создании пространства с использованием исключительно временных конструкций.

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Фото: архитектурное бюро Wowhaus