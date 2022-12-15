На фасаде на Маяковского реставрируют медные панно с пробоиной

Панно "Жокеи" пострадало от снаряда в блокаду.

В Петербурге стартовала реставрация двух старинных медных панно на улице Маяковского. Работы проводятся в рамках капитального ремонта здания бывшего главного управления государственного коннозаводства. Специалисты уже приступили к очистке панно от поздних наслоений и удалению слоя чёрной краски.

Внимание реставраторы уделяют панно "Жокеи". На нём обнаружен крупный дефект — предположительно, след от осколка артиллерийского снаряда времён блокады. Трещины и мелкие повреждения будут заделаны расплавленной медью. В ходе работ специалисты выявили историческую схему монтажа панно на фасаде. После завершения реставрации их закрепят с использованием той же технологии, что и в XIX веке. Реставраторы возвращают памятникам подлинный облик и сохраняют память о прошлом для будущих поколений.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге выдали разрешение на реставрацию Дворца бракосочетания №1 на Английской набережной.

Фото: пресс-служба Смольного