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Выбирали маме подарок: жертвами пожара в ТЦ в Стерлитамаке стали три сестры
Сегодня, 17:22
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Выбирали маме подарок: жертвами пожара в ТЦ в Стерлитамаке стали три сестры

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Девушки владели ателье в этом торговом центре.

Пожар, который днем 22 сентября охватил торговый комплекс "Солнечный" в Стерлитамаке, унес жизни трех сестер. Об этом сообщили ТАСС оперативные службы.

По данным Telegram-канала Baza, девушки пришли в ТЦ, чтобы выбрать подарок для мамы на день рождения. У двух сестер в сгоревшем комплексе был свое небольшое семейное ателье по пошиву одежды. Третья сестра работала парикмахером.

В результате пожара в Стерлитамаке, по последним данным, погибли четыре человека. Еще четверо пострадали, сейчас они находятся в больнице. По факту пожара следователи возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее мы сообщали, что из горящего торгового центра в Башкирии эвакуировали 17 человек, включая одного подростка.

Фото: МЧС РФ

Теги: мчс, пожар в тц в башкирии, пожар в тц в стерлитамаке
Категории: Новости России, Пожар, Происшествия, Лента новостей,

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