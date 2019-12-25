Николай Цискаридзе посадил дуб в ГМЗ "Царское Село"

Дерево появилось на месте 200-летнего предшественника.

В Государственном музее-заповеднике "Царское Село" ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой и народный артист России Николай Цискаридзе посадил молодой дуб на месте 200-летнего предшественника. Напомним, растение погибло во время урагана. Новое дерево вырастили из его желудя.

Раскидистый дуб высотой 27 метров играл важную роль в формировании живописной картины парка, а также был доминантой лугового пространства.

Я родился в Тбилиси, но живу в Петербурге значительную часть жизни. Для меня посадить дуб в Царском Селе – невероятно почетно. Это своеобразное признание заслуг и большая честь. Николай Цискаридзе, артист балета

В конце директор ГМЗ Ольга Таратынова вручила Николаю Цискаридзе свидетельство о том, что он посадил дуб-преемник.

Отмечается, что в октябре 2023 года такой же саженец взамен поваленного ураганом дуба на берегу Фасадного пруда посадили актеры Александринского театра Иван Волков и Иван Трус. В октябре 2024 года в посадке поучаствовал и художественный руководитель Петербургского государственного музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина Фабио Мастранджело. Осенью прошлого года директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский посадил дерево-преемник перед фасадом Александровского дворца на месте дуба-гиганта.

Ранее на Piter.TV: в Тосненском районе Ленобласти пройдет акция "Сохраним лес".

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"