Царскому Селу – 316 лет: от мызы Екатерины I до центра русской культуры и прогресса

Грандиозное строительство здесь развернулось в годы правления Елизаветы, дочери Петра и Екатерины.

В этом году Царское Село отмечает свой 316-й день рождения. Изначально город был совсем небольшой мызой, которую император Петр I подарил своей невесте, будущей императрице Екатерине I. Со временем усадьба разрослась и превратилась жемчужину садово-паркового зодчества. В разное время в Царском Селе жили не только представители "голубых" кровей, но и представители творческой интеллигенции – поэты, писатели, художники, композиторы. Об истории города пишет spb.aif.ru.

‎До 1700-х годов на месте Екатерининского дворца стоял особняк шведского подданного, а место носило название Саарская мыза (то есть возвышенное место). Когда мыза перешла во владение русских, то название перелицевали на свой лад, отсюда получилось Царское село.

‎Грандиозное строительство здесь развернулось в годы правления Елизаветы, дочери Петра и Екатерины. Скромный дворцовый комплекс, силами выдающихся архитекторов, превратился в шедевр русского барроко. После вошествия на престол Екатерины II Царское село расцвело еще больше — тут построили Александровский дворец, а Большой дворец расширили за счёт пристроек Агатовых комнат, Камероновой галереи, Великокняжеского корпуса и надстройкой Церковного корпуса. Архитектор Растрелли дополнил знаменитую Янтарную комнату массивными зеркалами и мозаикой.

‎Строительство в Царском Селе продолжилось при Александре I и Николае I. А поворотным годом в истории места можно считать 1811 год, когда открылся Царскосельский лицей. В престижном учебном заведении жил и учился Лермонтов, Карамзин, Чайковский, Анненский, Ахматова, Гумилёв и, конечно же, солнце русской поэзии Александр Пушкин. Кстати, в честь поэта впоследствии большевики переименовали город.

‎Величественное Царское Село известно как точка притяжения творческих людей. Однако это и место, откуда вещал голос прогресса. Именно здесь была открыта первая в России железная дорога, построена первая электрическая станция. Царское Село вошло в историю и как первый в Европе город, который полностью электрифицировали.

‎Царская резиденция стала и родиной отечественного автомотоспорта. В 1898 году на шоссе между станциями Александровская и Стрельна прошли первые в империи международные гонки. И еще до революции в Царском Селе проходили соревнования мотоциклистов.

‎Царское Село очень любил император Николай II, поэтому немудрено, что город был одним из самых благоустроенных в Российской империи – тут всегда поддерживали образцовый порядок, а все городские системы были оснащены по последнему слову техники. Например, тут были мусоросжигательные печи, а еще заработала первая в России система раздельной сливной канализации. Биологические отходы тоже очищали, а не сливали в общую канаву, как раньше.

‎Фото: Пресс-служба ГМЗ "Царское Село"