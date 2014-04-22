В Петербурге при пожаре на Будапештской погибли двое детей и их бабушка опекун

СК проверит условия жизни семьи где бабушка одна воспитывала четверых внуков.

Утром 2 августа в жилом доме на Будапештской улице в Санкт-Петербурге произошел пожар в трехкомнатной квартире. Очаг возгорания находился в детской комнате. В результате происшествия погибли трое: девочка 5 лет, мальчик 6 лет и их 62-летняя бабушка, являвшаяся официальным опекуном. Женщина была извлечена из зоны задымления в критическом состоянии и доставлена в стационар, однако реанимационные мероприятия не дали результата, пишет КП-Петербург.

Двое старших несовершеннолетних детей из этой семьи выжили, они не получили серьезных травм. Установлено, что биологическая мать ранее была лишена родительских прав, после чего бабушка взяла всех четверых внуков под опеку. По данным источника, дети рождены от разных отцов. Один из мужчин уже заявил о намерении оформить опеку над оставшимися в живых. В настоящий момент сотрудники МЧС и Следственного комитета устанавливают точную причину возгорания, не исключая версию неисправности электроприборов или детской шалости.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных.

Фото: Piter.TV