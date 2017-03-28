Константин Степанов: "Главный совет для участников “Погони" — беги, Форрест, беги"

Петербуржец Константин Степанов уже хорошо знаком зрителям экстремальных телепроектов ТНТ. Он участвовал в шоу "Титаны" и "Титаны. Битва сезонов", стал победителем одного из выпусков первого сезона "Погони", а вчера вновь испытал себя во втором сезоне проекта.

В интервью Piter.TV Константин рассказал, почему решил вернуться в "Погоню", чем второй сезон отличается от первого, какие эмоции испытывает во время преследования, где в Санкт-Петербурге получилась бы идеальная локация для этого шоу и почему холодная погода — его главное преимущество.

— Константин, вы стали победителем одного из выпусков прошлого сезона шоу "Погоня". Помните, какая минута в финале стала самой решающей и что вы в тот момент почувствовали?

— Решающей минутой было нахождение с Анаром Халиловым на детской площадке, откуда мы уже стартовали к финишу. И вот здесь я оглянулся вокруг и увидел, что нас окружают ловцы. Понял, что медлить нельзя вообще ни секунды — они приближались, буквально брали нас в клещи.

Говорю Анару: "Беги на правую сторону, я — на левую". И вот здесь я рискнул: в утяжелителях пробежал эту стометровку, как будто на Олимпийских играх. Уверен, что никогда в жизни так быстро не бегал.

Меня подгонял какой-то страх быть пойманным ловцами. И ещё — желание победить, потому что я уже видел впереди заветный финиш. Мне кажется, таких эмоций именно в спортивном плане не испытывал никогда в жизни — ни от одной своей победы.

— Зачем пошли на "Погоню" во второй раз — это был вызов себе, желание доказать что то другим или просто адреналин?

— Мне так понравилась "Погоня" в первом сезоне, особенно мой выигрыш. И не просто выигрыш, а то, насколько драматично всё произошло, насколько эмоциональной получилась эта победа.

Мне тогда съёмочная группа сказала, что такого драматичного победного финиша у них ещё не было. Поэтому, конечно, я пошёл в "Погоню" ещё раз, чтобы снова испытать именно эти эмоции.

— В новом сезоне вы действовали больше по плану или по интуиции? Расскажите про одну ключевую тактику, которая реально сработала.

— В новом сезоне у меня уже был опыт, поэтому я придерживался определённого плана и старался ему следовать. В этот раз я уже меньше бегал и, скажем так, больше делал ставку на хитрость — в отличие от первого сезона.

— Был ли момент, когда вы почти смирились с тем, что вас поймают? Что в итоге помогло не сдаться?

— Были моменты, когда сердце буквально уходило в пятки, когда из-за угла неожиданно появлялся ловец. Мне даже пришлось прыгнуть в какой-то пруд с трясиной, можно сказать, в болото. В трезвом уме и здравой памяти я бы никогда туда не полез. Но от страха просто прыгнул туда, потому что был уверен, что ловец в своём красивом чёрном костюме туда не полезет. И мне удалось выбраться оттуда целым и невредимым.

— Расскажите про самую неожиданную или самую смешную ситуацию, которая произошла с вами на локации.

— Собственно, это и было неожиданно, когда навстречу мне выбежал один ловец, а потом смотрю — ещё и второй бежит. И мне пришлось прыгнуть в это болото — прямо по грудь в грязь.

Это, скажем так, спасло мне жизнь, потому что случилось практически в самом начале игры. Если бы не это болото, я не знаю, чем бы закончился мой побег от ловцов. В общем, у меня там была история прямо как у лягушки-путешественницы.

— Что сильнее мешало: физическая усталость, стресс или непредсказуемость действий "ловцов"?

— Физическая усталость мне вообще никак не мешала. Я ещё в первом сезоне обратил внимание, что на таком адреналине, когда ты не знаешь, откуда появится ловец, из-за какого угла он выскочит, стресс и адреналин просто нивелируют физическую усталость.

Поэтому в "Погоне" мне как раз и нравится эта непредсказуемость: ты никогда не знаешь, откуда появится ловец.

— Если бы вы могли дать один совет участнику, который только собирается в "Погоню", что бы это было?

— Какой бы совет я дал? Беги, Форрест, беги! Потому что ноги — это твой главный козырь. И ещё — умение максимально быстро, буквально ежесекундно, оценивать территорию вокруг себя. Мозг должен работать очень сосредоточенно и моментально просчитывать, куда бежать, если что.

Важно занимать такую позицию, чтобы самому всё видеть и при этом всегда иметь путь для отхода. Но если назвать мой главный совет одним предложением, то это: "Беги, Форрест, беги!"

— Если бы "Погоню" снимали в Петербурге, какую локацию города вы бы выбрали для самого сложного этапа и почему: Дворцовая площадь, узкие улицы Петроградского района, парки на островах или что-то ещё?

— Если бы "Погоню" снимали в Петербурге, я думаю, самый сложный этап был бы в районе Дворцовой площади. И это было бы очень круто. Дворцовая площадь, Арка Главного штаба, набережная Мойки — там особо не спрячешься, поэтому пришлось бы действительно очень много бегать.

Ещё одна классная локация — Крестовский остров: парк аттракционов и сам парк с аллеями, ведущими к стадиону. Мне кажется, это было бы идеальное место для съёмок.

— Вы живёте и тренируете других в Петербурге. Какие у вас самые любимые локации для пробежек в городе (на улице)?

— Самая любимая локация для пробежек — это, конечно, набережные Санкт-Петербурга. Свердловская набережная, набережная Кутузова, Дворцовая набережная — очень люблю бегать там, между мостами. Я всю пандемию там отбегал. И, конечно, Крестовский и Елагин острова — тоже одни из моих самых любимых мест для пробежек.

— Петербург — город с переменчивой погодой: дождь, ветер, скользкие тротуары. Мешает ли такая погода вашим тренировкам? Как обычно адаптируетесь к погоде?

— Так как я морж, то люблю холодную погоду, поэтому практически круглый год хожу и тренируюсь на улице в шортах. Холод и дождь мне абсолютно не помеха.

Единственное, что может доставить неудобства — это скользкие тротуары. Но если подобрать обувь с хорошей противоскользящей подошвой, то вообще никаких проблем нет. В общем, я человек, который любит холод.

Фото: Пресс-служба ТНТ