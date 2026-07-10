В выходные шоу "Поющие мосты" в Петербурге посвятят датам военной истории

Зрителям представят особую музыкальную программу, в которой прозвучат произведения отечественных композиторов.

В ночь с 10 на 11 июля и с 11 на 12 июля звуковое шоу "Поющие мосты" будет посвящено Дню начала Ленинградской битвы и Дню воинской славы. Зрителям представят особую музыкальную программу, в которой прозвучат произведения отечественных композиторов, пишет "Петербургский дневник".

Дворцовый мост разведут под Гимн Великому городу Рейнгольда Глиэра из балета "Медный всадник", затем гости услышат симфонический антракт "Полтавский бой" Петра Чайковского из оперы "Мазепа" в исполнении Петербургского государственного академического симфонического оркестра, Симфонию №7 Дмитрия Шостаковича, военный марш "Ленинград" Дмитрия Перцева и "Вечернюю песню" Василия Соловьева-Седого.

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Фото: Piter.TV