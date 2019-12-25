Суд Петербурга взыскал с химчистки 888 тыс. рублей за испорченный жилет Louis Vuitton

Ответчики в суд не явились, возражений не представили и не оспорили заключение эксперта.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск местной жительницы к сети химчисток "Прачка.ком" и индивидуальному предпринимателю о защите прав потребителя. Женщина передала в чистку жилет бренда Louis Vuitton стоимостью более 150 тыс. рублей, однако после оказания услуги вещь была безвозвратно испорчена – все декоративные элементы стерлись, а изделие стало однотонно-черным.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, при приемке сотрудник не предупредил клиентку о возможных рисках и указал в квитанции износ изделия на уровне 70%, что не соответствовало действительности. После порчи вещи вместо денежной компенсации истице предложили бесплатный возврат заказа и сертификат на будущие услуги. На письменную претензию ответа получено не было.

Судебная экспертиза подтвердила оригинальность изделия. С учетом износа в 50% рыночная стоимость жилета составила 154 250 рублей. Ответчики в суд не явились, возражений не представили и не оспорили заключение эксперта.

В итоге суд постановил взыскать с ИП Коноваловой двукратную стоимость испорченной вещи – 308 500 рублей, стоимость услуги – 1 290 рублей, неустойку – 154 250 рублей, компенсацию морального вреда – 15 000 рублей, штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований – 239 520 рублей, а также судебные и представительские расходы. Общая сумма взыскания составила 888 560 рублей. Кроме того, с ответчика взыскана государственная пошлина в доход бюджета.

Ранее мы сообщили о том, что организатор нелегального банка в Петербурге получил 7 лет колонии за вывод из России более 3 млн евро.

Фото: Piter.TV