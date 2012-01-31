Организатор нелегального банка в Петербурге получил 7 лет колонии за вывод из России более 3 млн евро

До февраля 2019 года через теневую структуру прошло свыше 4,4 млрд рублей.

Дзержинский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о незаконной банковской деятельности. Владислав Рейн, Петр Токарев и Андрей Фалько признаны виновными в отмывании денег и создании подпольной финансовой организации.

По данным Объединенной пресс-службы судов Петербурга, следствие установило, что с 2014 года Владислав Рейн разработал схему для сокрытия средств от налогового контроля. Для этого он привлек сообщников — Токарева и Фалько. Группа зарегистрировала 52 фиктивные компании-однодневки и открыла счета для проведения незаконных валютных операций.

До февраля 2019 года через созданную ими теневую структуру прошло свыше 4,4 миллиарда рублей. Более 2,1 миллиарда были обналичены на подконтрольных счетах, а около 3,2 миллиона евро злоумышленники перевели на зарубежные счета.

В ходе процесса Рейн признал вину лишь частично. Суд назначил организатору схемы наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 900 тысяч рублей. Его подельник Петр Токарев приговорен к пяти с половиной годам в колонии общего режима и штрафу в 400 тысяч рублей. Андрея Фалько суд отправил в колонию общего режима на шесть с половиной лет и обязал выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV