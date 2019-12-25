КГИОП судится с комблагом из-за пансиона, где учился Глинка

За состояние крыши Благородного пансиона ответят в суде.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти принял иск КГИОП к УК "Стиль Эксплуатация" и комитету по благоустройству из-за состояния здания Благородного пансиона на набережной Фонтанки,164. Объект культурного наследия регионального значения требует ремонта.

Ведомство требует от УК отремонтировать крышу и кровлю, установить информационную надпись и обозначения. Комблаг должен в тот же срок привести в порядок прилегающую территорию. На всё даётся три года после вступления решения в силу.

За каждый месяц просрочки КГИОП просит взыскивать с УК 50 тыс. рублей, с комблага — 5 тыс. Предварительное заседание назначено на 27 октября, отзывы ответчики должны представить до 16 октября.

В Благородном пансионе в 1818–1820 годах учился Михаил Глинка, преподавал Вильгельм Кюхельбекер, среди воспитанников были декабристы Глебов и Плещеев.

Ранее мы сообщили о том, что реставрация фасадов дома Полежаева завершится до конца года.

Фото: Piter.TV