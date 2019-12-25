Реставрация фасадов дома Полежаева завершится до конца года

Общая площадь отреставрированных поверхностей превысила 15 тысяч квадратных метров.

В Петербурге близится к завершению масштабная реставрация лицевых фасадов памятника регионального значения — доходного дома купца М. Н. Полежаева. Работы, начатые осенью 2023 года в рамках губернаторской программы по восстановлению 255 исторических зданий, выходят на финишную прямую, сообщает пресс-служба Смольного.

Здание с парадным курдонёром и двумя внутренними дворами занимает целый квартал у пересечения Старорусской и Новгородской улиц. Общая площадь отреставрированных поверхностей превысила 15 тысяч квадратных метров.

По словам градоначальника, фасады здания в стиле модерн отличаются сложным декором. В отделке использованы керамические плитки кремового оттенка и цвета бургунди, терразитовая штукатурка, картуши с гирляндами, маскароны и парные скульптуры в ренессансных одеждах.

За время работ специалисты КГИОП восстановили каменную штукатурку, лепной декор, ограждения балконов и историческую ограду курдонёра. На данный момент строительные леса уже сняты со всех дворовых фасадов и части лицевого фасада, где нет скульптур.

До конца 2026 года планируется завершить работы по усилению аварийных конструкций эркеров и восстановить утраченные элементы керамики. Параллельно жилищные службы прорабатывают вопрос ремонта верхнего яруса крыши и шатров для защиты обновленной отделки.

Доходный дом был возведен в 1913–1915 годах архитектором Иваном Яковлевым по заказу хлеботорговца Михаила Полежаева. Изначально здание предназначалось для представителей разных сословий — от зажиточных буржуа до учителей и художников. После революции памятник архитектуры национализировали и превратили в коммунальное жильё.

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Фото: Правительство Петербурга