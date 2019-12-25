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В России правила приема на работу женщин с детьми изменят с сентября
Сегодня, 13:27
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В России правила приема на работу женщин с детьми изменят с сентября

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Светлана Бессараб уточнила, что сейчас испытательный срок при возвращении к работе ставит россиянок в менее выгодное положение по сравнению с другими соискателями вакансии.

 Работодатели на российской территории с первого сентября не смогут устанавливать испытательный срок при приеме на работу женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Соответствующее заявление сделала депутат Государственной думы, члена профильного комитета по  труду, социальной политике и делам ветеранов в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" Светлана Бессараб. Парламентарий из нижней палаты добавила, что такая мера должна помочь сотрудницам  и по совместительству молодым матерям успешно пройти социальную и профессиональную адаптацию после отпуска по уходу за малышом.

С 1 сентября запрет на установление испытательного срока будет распространяться на женщин с детьми до трех лет.

Светлана Бессараб, депутат ГД РФ

Закондватель уточнил, что нововведение  направлено на защиту психоэмоционального состояния женщин. Таким образом они смогут спокойно включиться в трудовой процесс. Светлана Бессараб уточнила, что матери маленьких детей в большинстве случаев дисциплинированно относятся к своей работе.

Россиянок с детьми до трех лет с сентября избавят от испытательного срока.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума, дети, закон, работа, светлана бессараб
Категории: Лента новостей, Новости России,

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