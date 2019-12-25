В России правила приема на работу женщин с детьми изменят с сентября

Светлана Бессараб уточнила, что сейчас испытательный срок при возвращении к работе ставит россиянок в менее выгодное положение по сравнению с другими соискателями вакансии.

Работодатели на российской территории с первого сентября не смогут устанавливать испытательный срок при приеме на работу женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Соответствующее заявление сделала депутат Государственной думы, члена профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" Светлана Бессараб. Парламентарий из нижней палаты добавила, что такая мера должна помочь сотрудницам и по совместительству молодым матерям успешно пройти социальную и профессиональную адаптацию после отпуска по уходу за малышом.

С 1 сентября запрет на установление испытательного срока будет распространяться на женщин с детьми до трех лет. Светлана Бессараб, депутат ГД РФ

Закондватель уточнил, что нововведение направлено на защиту психоэмоционального состояния женщин. Таким образом они смогут спокойно включиться в трудовой процесс. Светлана Бессараб уточнила, что матери маленьких детей в большинстве случаев дисциплинированно относятся к своей работе.

Россиянок с детьми до трех лет с сентября избавят от испытательного срока.

Фото: Piter.tv