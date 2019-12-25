Бюджетные места в петербургских вузах практически закрыты

Основные приказы о приеме студентов были опубликованы 7 августа.

Бюджетные отделения высших учебных заведений Петербурга практически полностью заполнены по итогам основной волны зачисления. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Совета ректоров вузов города и Ленобласти, ректор Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алексей Демидов.

По его словам, основные приказы о приеме студентов были опубликованы 7 августа. Ранее, 3 августа, завершилась приоритетная волна зачисления для победителей олимпиад, участников СВО и их семей, а также целевиков.

Согласно предварительным данным, свободных мест в государственных вузах города не осталось. Несмотря на то что правила позволяют объявить дополнительный набор с 12 августа, Демидов выразил уверенность, что Петербургу эта процедура не потребуется.

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Фото: Правительство Петербурга