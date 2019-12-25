Число ДТП в Петербурге подскочили на 30% вопреки общероссийскому тренду

Всего в авариях за полгода в России пострадали 72,9 тысячи человек.

Петербург вошел в число антилидеров по безопасности дорожного движения. Согласно исследованию РИА Новости, за первое полугодие 2026 года аварийность в городе увеличилась более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На фоне резкого ухудшения ситуации в Северной столице общая обстановка на дорогах страны демонстрирует положительную динамику. За первые шесть месяцев в России зарегистрировали 54,3 тысячи ДТП с пострадавшими – это на 3% меньше, чем годом ранее. Число погибших сократилось на 9,7%, а раненых – на 2,9%.

Рейтинг регионов был составлен на основе данных МВД и Росстата путем сравнения числа аварий на 100 тысяч автомобилей. В среднем по стране показатель составил 88 ДТП. Самая низкая аварийность зафиксирована в Чечне (10,7), Московской и Брянской областях, ЯНАО и Оренбургской области.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в Туве и Калмыкии, где показатели превысили 197 происшествий на 100 тысяч машин. Всего в авариях за полгода в России пострадали 72,9 тысячи человек. Петербург оказался в тройке регионов с самым стремительным ростом ДТП наряду с Архангельской и Томской областями, став единственным субъектом из топ-3 антилидеров, представляющим Северо-Западный федеральный округ.

Ранее мы сообщили о том, что девушки сбили 6-летнюю девочку на электросамокате и скрылись с места ДТП на Ветеранов.

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти