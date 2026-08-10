В США напомнили о принципе неделимости в сфере безопасности, которого придерживается Россия.

Украинским властям и коллективному Западу необходимо начать мирные переговоры с российским руководством об архитектуре безопасности всего региона. Соответствующее заявление сделал бывший директор американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по анализу России, директор по глобальной стратегии в Институте Куинси Джордж Биб в эфире YouTube-канала Glenn Diesen от норвежского журналиста. Иностранный эксперт заметил, что Москва еще задолго до начала специальной военной операции (СВО) неоднократно предлагала странам разрешить все противоречия дипломатическим путем.

Русские <…> усилили свою стратегическую воздушную кампанию против Украины, а затем закрыли порт Одессы. <…> Это разрушительно для будущего Украины. Если вы собираетесь выйти из этого состояния, я думаю, нужно сесть за стол переговоров с русскими и сказать: давайте обсудим, какой должна быть архитектура безопасности Европы, что отвечает нашим общим интересам. Джордж Биб, аналитик

В США пояснили, что еще в период президентства Дмитрия Медведева, во времена администрации американского президента Барака Обамы, дипломаты представили проект договора, в тексте которого говорилось о том, что одним из главных основополагающих принципов европейского соглашения о безопасности должен быть принцип неделимости. А в 2021 года, еще до начала СВО, Владимир Путин и федеральное правительство представили США и НАТО два проекта договоров. В этих документах также был выделен этот принцип.

Аналитик Биб: Киев путем провокаций пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen