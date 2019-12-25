В Петербурге из-за анонимных сообщений о минировании эвакуировали 3 районных суда

Экстренные службы действуют по протоколу, проводятся проверки помещений.

Корреспондент 78.ru сообщил из зала Московского районного суда, что в здании была объявлена срочная эвакуация. Всех сотрудников и посетителей вывели на улицу.

По данным источника агентства, сегодня с 11:00 утра на электронные почты судов города поступают однотипные анонимные сообщения о лжеминировании зданий. Экстренные службы действуют по протоколу, проводятся проверки помещений. Пожарно-спасательные подразделения к ликвидации угрозы не привлекаются.

Позже стало известно об эвакуации Петроградского и Смольнинского районных судов. Как отмечает "Фонтанка", подобные инциденты стали нередким явлением для Петербурга за последние месяцы. Ранее экстренная выгрузка людей проводилась в больницах, торговых центрах и даже в Эрмитаже.

Ранее мы сообщили о том, что полицейские задержали женщину, ударившую сотрудницу магазина арматурой в Шушарах.

Фото: Piter.TV