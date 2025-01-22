Полицейские задержали женщину, ударившую сотрудницу магазина арматурой в Шушарах

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ ("разбой").

В пятницу, 31 июля, около 18:30 в одном из магазинов на Пушкинской улице в посёлке Шушары произошла попытка кражи. Когда сотрудница торговой точки попыталась задержать злоумышленницу, женщина нанесла ей несколько ударов отрезком арматуры и скрылась с похищенным товаром. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате нападения пострадавшая была госпитализирована. Спустя пять дней, 5 августа около 20:00, сотрудники полиции у дома 8 по Звёздной улице задержали подозреваемую. Ею оказалась 31-летняя неработающая жительница Петербурга.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ ("разбой"). Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержан охранник бизнес-центра, жестко избивший своего коллегу.

Фото: Piter.TV