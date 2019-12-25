В Петербурге задержан охранник бизнес-центра, жестко избивший своего коллегу

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

В Выборгском районе Петербурга возбуждено уголовное дело после жестокого конфликта между сотрудниками охраны. Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 3 августа в полицию поступило сообщение о драке, произошедшей в одном из бизнес-центров на Гельсингфорсской улице.

В результате потасовки один из работников получил множественные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пострадавшему 46 лет. Сотрудникам уголовного розыска потребовались менее суток, чтобы установить личность нападавшего. Уже 4 августа у одного из домов на Тихорецком проспекте полицейские задержали подозреваемого — 46-летнего коллегу пострадавшего, работающего в той же организации.

Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что полиция Петербурга задержала москвича, администрировавшего сеть мошеннических колл-центров.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти