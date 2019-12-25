ГАТИ с 2024 года требует восстановить разбитую галерею в Петроградском районе

Всего объявили 12 предостережений и назначили штрафов на общую сумму в 1 млн рублей.

В Петроградском районе на углу Каменноостровского проспекта и набережной Карповки несколько лет строят жилой дом. Забор расположен на тротуаре, и для безопасности с 2022 года застройщик установил пешеходную галерею. Однако из-за ее состояния там сложно пройти, сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга 6 августа.

Горожане уже обращались в отдел продаж, который находится чуть дальше. Но состояние конструкции не относятся к их компетенции. Инспекторы ГАТИ ведут объект с октября 2024 года, когда закончился срок действия ордера. Всего объявили 12 предостережений и назначили штрафов на общую сумму в 1 млн рублей.

Инспекция продолжает добиваться первоочередного приведения пешеходной галереи в нормативное состояние и устранения всех нарушений. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы рассказывали о том, что замначальника ГАТИ проверила ход благоустройства общественных пространств в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга