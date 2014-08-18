Замначальника ГАТИ проверила ход благоустройства общественных пространств в Петербурге

Объекты обустраивают в трех районах города.

В Петербурге заместитель начальника Государственной административно-технической инспекции Екатерина Кузьменко провела объезд территорий, которые благоустраивают по программе "Формирование комфортной городской среды".

В Покровском сквере работы выполнены на 65%, в Кировском районе обустраивают пространства вдоль реки Новой и около дома 109 по проспекту Ветеранов: они готовы на 15% и 35% соответственно. А в Красносельском районе в сквере ВДВ завершается установка гранитного элемента "Воздушно-десантные войска". Еще один объект на углу проспекта Героев и Дудергофского канала благоустроен на 25%.

Ранее на Piter.TV: ГАТИ усилила контроль за водителями, которые паркуются на газонах в Выборгском районе.

Фото: пресс-служба ГАТИ