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Замначальника ГАТИ проверила ход благоустройства общественных пространств в Петербурге
Сегодня, 15:38
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Замначальника ГАТИ проверила ход благоустройства общественных пространств в Петербурге

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Объекты обустраивают в трех районах города.

В Петербурге заместитель начальника Государственной административно-технической инспекции Екатерина Кузьменко провела объезд территорий, которые благоустраивают по программе "Формирование комфортной городской среды". 

В Покровском сквере работы выполнены на 65%, в Кировском районе обустраивают пространства вдоль реки Новой и около дома 109 по проспекту Ветеранов: они готовы на 15% и 35% соответственно. А в Красносельском районе в сквере ВДВ завершается установка гранитного элемента "Воздушно-десантные войска". Еще один объект на углу проспекта Героев и Дудергофского канала благоустроен на 25%.

Ранее на Piter.TV: ГАТИ усилила контроль за водителями, которые паркуются на газонах в Выборгском районе. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

Теги: благоустройство, гати
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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