Биохимик из Пироговского университета объяснил, как "разогнать" метаболизм

Обмен веществ состоит из двух разнонаправленных процессов.

Метаболизм условно можно ускорить с помощью регулярной физической активности. Об этом "Вечернему Санкт-Петербургу" рассказал ассистент кафедры биохимии и молекулярной биологии Института фармации и медицинской химии (ИФМХ) Пироговского университета Константин Меркель.

Специалист пояснил, что обмен веществ состоит из двух разнонаправленных процессов. Катаболизм отвечает за расщепление крупных молекул с выделением энергии, тогда как анаболизм – это синтез новых соединений с ее затратой. Под популярным термином "разгон метаболизма" обычно понимают увеличение расхода энергии в состоянии покоя, рост общих суточных энергозатрат или ускорение окисления жиров. При этом, по словам эксперта, скорость сжигания липидов может увеличиваться даже без роста общего расхода энергии.

Константин Меркель подчеркнул, что на обмен веществ влияют не только липиды. Решающую роль играют расход энергии мышечной массой, работа гормонов (прежде всего тиреоидных и катехоламинов, включая адреналин), а также активность митохондрий – клеточных структур, отвечающих за производство АТФ.

Таким образом, наиболее эффективным способом повлиять на скорость обмена веществ эксперт назвал именно регулярную физическую активность.

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