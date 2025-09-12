Что нужно для счастливого брака: мнение петербуржцев

Будущие супруги всё чаще заранее обсуждают финансовые вопросы и совместный быт, рассматривая официальную регистрацию как осознанный шаг.

Брак сохраняет значимость для жителей Петербурга, однако их подход к созданию семьи становится более практичным. Аналитики ювелирного бренда SOKOLOV провели исследование и выяснили, что будущие супруги всё чаще заранее обсуждают финансовые вопросы и совместный быт, рассматривая официальную регистрацию как осознанный шаг. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Почти половина респондентов (49%) считает брак важным этапом, 31% – красивым, но необязательным статусом, а 20% видят в нем юридическую формальность. Главной причиной для свадьбы остается любовь (82%). Также важны возможность создать семью (58%), стабильность (46%) и юридические преимущества (27%).

В современном браке петербуржцы больше всего ценят доверие (71%) и нежность (55%). Среди ключевых факторов также названы финансовая стабильность (42%) и общие планы на будущее (37%). В вопросах бюджета мнения разделились: 44% предпочитают общий счет только для основных расходов с сохранением личных средств, еще 40% выбирают полностью общую казну.

Самыми сложными аспектами семейной жизни жители города называют согласование финансов (55%) и сохранение романтики после начала совместной жизни (54%). К трудностям также относят распределение домашних обязанностей (36%) и отношения с родственниками партнера (24%).

Главным условием перед свадьбой петербуржцы назвали опыт совместного проживания (27%). При этом отношение к брачному договору неоднозначное: 41% считают его ненужным, тогда как 36% воспринимают документ как разумный способ договориться о важном заранее.

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