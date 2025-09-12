Оскорбивший петербуржца оштрафован на 12 тыс. рублей

В отношении нарушителя возбудили три дела по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку по обращению 34-летнего мужчины об унижении чести и достоинства. По данным надзорного ведомства, в феврале 42-летний местный житель трижды оскорбил заявителя в ходе переписок. В частности, потерпевшего назвали "мошенником".

В отношении нарушителя возбудили три дела по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Ему назначили наказания в виде штрафов в общем размере 12 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: оскорбившая мужчину во время конфликта оштрафована на 3 тыс. рублей в Петербурге. Инцидент произошел на Школьной улице. На женщину составляли протокол по той же статье.

Фото: Piter.TV