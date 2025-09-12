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Оскорбивший петербуржца оштрафован на 12 тыс. рублей
Сегодня, 14:49
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Оскорбивший петербуржца оштрафован на 12 тыс. рублей

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В отношении нарушителя возбудили три дела по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку по обращению 34-летнего мужчины об унижении чести и достоинства. По данным надзорного ведомства, в феврале 42-летний местный житель трижды оскорбил заявителя в ходе переписок. В частности, потерпевшего назвали "мошенником". 

В отношении нарушителя возбудили три дела по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Ему назначили наказания в виде штрафов в общем размере 12 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: оскорбившая мужчину во время конфликта оштрафована на 3 тыс. рублей в Петербурге. Инцидент произошел на Школьной улице. На женщину составляли протокол по той же статье. 

Фото: Piter.TV 

Теги: оскорбление, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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