Прокуратура Петербурга встала на защиту прав троих подростков, работавших без оформления

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя.

Прокуратура Кронштадтского района Петербурга провела проверку соблюдения трудового законодательства. Об этом сообщили 5 августа в надзорном ведомстве.

Трое подростков работали официантами в местном кафе. Однако работодатель не оформил с ними трудовые отношения и не заключил трудовые договоры. Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора) в отношении индивидуального предпринимателя. Материалы проверки направлены в уполномоченный орган для решения вопроса о привлечении виновного к ответственности.

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Фото: Piter.TV