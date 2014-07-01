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Прокуратура Петербурга встала на защиту прав троих подростков, работавших без оформления
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Прокуратура Петербурга встала на защиту прав троих подростков, работавших без оформления

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Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя.

Прокуратура Кронштадтского района Петербурга провела проверку соблюдения трудового законодательства. Об этом сообщили 5 августа в надзорном ведомстве.

Трое подростков работали официантами в местном кафе. Однако работодатель не оформил с ними трудовые отношения и не заключил трудовые договоры. Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора) в отношении индивидуального предпринимателя. Материалы проверки направлены в уполномоченный орган для решения вопроса о привлечении виновного к ответственности. 

Ранее мы рассказывали о том, что после вмешательства прокуратуры снесли опасную детскую площадку на канале Грибоедова. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, трудоустройство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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