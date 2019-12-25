Стала известна средняя пенсия по старости в России

В Социальном фонде России указали на изменения в статистике.

Средняя пенсия по старости на российской территории превысила 27,2 тысячи рублей в месяц по состоянию на первое июля 2026 года. Соответствующими статистическими данными поделились журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на сведения, опубликованные Социальным фондом страны. Специалисты из профильного ведомства уточнили, что за минувший год сумма выросла примерно на две тысячи рублей.

Согласно данным ведомства, 1 июля 2026 года пенсия в России по старости работающих и неработающих граждан составила 27 224 рубля. В аналогичный период прошлого года пенсионеры получали в среднем 25 098 рублей. Известно, что работающие пенсионеры получают пенсию по старости в размере 24 929 рублей в среднем по стране, а неработающие - 27 850 рублей.​ Также граждане выходят на страховую пенсию по достижении определенного возраста. Для назначения подобной пенсии им также следует наработать необходимый трудовой профессиональный стаж и накопить пенсионные баллы.

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Фото: Piter.tv