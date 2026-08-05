РЖД начали серийный выпуск 700-тонных балок для ВСМ Москва — Петербург

Из-за огромного веса их невозможно перевозить по автомобильным дорогам, поэтому производство размещено непосредственно у стройки.

"Российские железные дороги" (РЖД) приступили к серийному производству элементов искусственных сооружений для высокоскоростной магистрали. Как сообщили в пресс-службе компании, выпуск коробчатых железобетонных балок организован на производственном полигоне "Селинское" в Московской области.

Площадь площадки превышает 21 гектар и включает автоматизированный арматурный цех, бетонный завод и восемь стендов для изготовления каркасов. Для первого участка трассы в Подмосковье здесь планируется изготовить 488 конструкций двух типов длиной 32,6 и 24,6 метра. Самые крупные изделия весят около 700 тонн – это примерно в десять раз больше стандартных дорожных балок. Из-за огромного веса их невозможно перевозить по автомобильным дорогам, поэтому производство размещено непосредственно у стройки. Для перемещения таких гигантов собрали специальный портальный кран грузоподъемностью 900 тонн.

Всего для строительства магистрали РЖД совместно с "Нацпроектстроем" создадут сеть из 10 полигонов по выпуску мостовых конструкций. Они разместятся в Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областях.

Ранее мы сообщили о том, что "Россети-Северо-Запад" перенесут 54 ЛЭП ради магистрали Москва – Петербург.

Видео: Пресс-служба РЖД