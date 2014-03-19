"Россети-Северо-Запад" перенесут 54 ЛЭП ради магистрали Москва – Петербург

Работы идут по утвержденному графику.

Компания "Россети Северо-Запад" обеспечит строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург новой энергетической инфраструктурой. К концу следующего года энергетики возведут 253 километра линий электропередачи и перенесут 54 существующие ЛЭП с маршрута следования поездов.

Как сообщили в пресс-службе организации, работы идут по утвержденному графику. На сегодняшний день специалисты уже перенесли 17 линий, а в Новгородской области продолжается активная сборка опор для новых высоковольтных сетей.

Масштабная реконструкция электросетей преследует две цели. Во-первых, она гарантирует бесперебойное питание самой высокоскоростной магистрали. Во-вторых, модернизация повысит надежность энергоснабжения жителей Новгородского, Маловишерского и Окуловского округов.

Напомним, общая протяженность трассы ВСМ составит 679 километров, а завершить её строительство планируется в 2028 году. По расчетам проектировщиков, время в пути между двумя столицами сократится до 2 часов 15 минут.

Ранее мы сообщили о том, что между Саблино и Тосно завершили важный этап строительства ВСМ.

Фото: Pxhere