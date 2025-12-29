В Госдуме оценили решение, принятое руководством World Boxing.

Решение World Boxing о допуске российских спортсменов без ограничений является адекватным и работает в интересах самих атлетов. Соответствующей позицией по данному вопросу с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделилась депутат Государственной думы России Светлана Журова. парламентарий из нижней палаты оценила решение, которое международная организация огласила 20 июля. В тот день сообщалось о снятии всех запретов и ограничений с боксеров-россиян. Уже с апреля текущего года они имели право выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Теперь они могут отбираться и выступать на Олимпийских играх. И это решение адекватное в свете происходящего в допуске российских спортсменов. Теперь важно, чтобы соревнования проходили в странах, доступных к приезду для россиян. Светлана Журова, депутат ГД РФ

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Фото: Piter.tv