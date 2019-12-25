Осуждённый за аферу с квартирой Долиной ушёл на СВО

После отъезда Леонтьева на СВО его исключили из числа ответчиков.

Осуждённый за мошенничество с квартирой Ларисы Долиной Дмитрий Леонтьев заключил контракт с Минобороны России и отправился в зону спецоперации. Об этом сообщил Life.ru.

Суд приговорил Леонтьева, которые фигурирует в деле как один из дроперов, к семи годам колонии особого режима. Также его обязали выплатить штраф в размере 900 тыс. рублей. Из-за отъезда осужденного производство по иску певицы к нему выделили в отдельное дело и приостановили.

Требования Долиной к трём другим осуждённым будет рассмотрено в судебном порядке 21 августа. Артистка потребовала взыскать с фигурантов более 176 млн рублей в качестве возмещения имущественного вреда. По делу осудили четырёх человек. Самой Долиной на слушаниях не было.

Певица продала свою квартиру в Хамовниках Полине Лурье за 112 млн рублей. Позже она заявила, что сделка произошла под влиянием мошенников, позже суд Москвы признал ее недействительной.

Ранее мы сообщали, что скандальную квартиру Долиной выставили на продажу в Москве за 200 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / Лариса Долина