Захарова назвала чудовищной ерундой фейки о разработке выездных виз для россиян

В Москве назвали чудовищной ерундой сообщения в СМИ о якобы ведущейся разработке в внешнеполитическом ведомстве страны федерального закона о выездных визах для граждан. Соответствующий комментарий сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова для блогера Павла Костина. Чиновница заметила, что дипломаты не занимаются фиксацией тех, кто уехал, а тем более, не создает документы по выездным визам.
Это чудовищная ерунда, которая в основном появилась в 2014 году и после 2014 года раз в два-три года, когда люди подзабывают это, вытряхивается в основном через иноагентские СМИ и вбрасывается.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
В МИД России ранее сообщили общественности о том, что информация о якобы планах властей ввести ограничения на выезд российских граждан за границу являются ложью, состряпанной для создания на территории страны искусственной паники.
Захарова рассказала о гибком нейтралитете Швейцарии.
Фото и видео: YouTube / Павел Костин
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