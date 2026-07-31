Захарова назвала чудовищной ерундой фейки о разработке выездных виз для россиян

В МИД России оценили фейк-ньюс о проекте выездных виз для граждан.

В Москве назвали чудовищной ерундой сообщения в СМИ о якобы ведущейся разработке в внешнеполитическом ведомстве страны федерального закона о выездных визах для граждан. Соответствующий комментарий сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова для блогера Павла Костина. Чиновница заметила, что дипломаты не занимаются фиксацией тех, кто уехал, а тем более, не создает документы по выездным визам.

Это чудовищная ерунда, которая в основном появилась в 2014 году и после 2014 года раз в два-три года, когда люди подзабывают это, вытряхивается в основном через иноагентские СМИ и вбрасывается. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России ранее сообщили общественности о том, что информация о якобы планах властей ввести ограничения на выезд российских граждан за границу являются ложью, состряпанной для создания на территории страны искусственной паники.

Захарова рассказала о гибком нейтралитете Швейцарии.

Фото и видео: YouTube / Павел Костин