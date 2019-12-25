Полиция во Вьетнаме отказалась искать пропавшую у моря туристку из России

Мать и отчим пропавшей ищут 26-летнюю девушку на свои средства.

Российская туристка загадочно пропала во время прогулки у моря с отчимом. Полиция отказала семье в поисках 26-летней девушки, сообщил Telegram-канал Shot.

На курорт Дананг семья из трех человек приехала в середине июня, здесь они отметили дни рождения матери и дочери. В один из вечеров девушка захотела прогуляться у моря, отчим пошел вместе с ней.

В какой-то момент мужчина потерял ее из виду, но услышал со стороны моря крик: "Дядь Боря!" и попытался зайти в воду, несмотря на шторм. Поиски не дали результата и отчим вернулся на виллу в надежде, что девушка уже пошла туда, однако ее там не было.

Правоохранители заявили близким россиянки, что занимаются поиском лишь несовершеннолетних и пожилых людей. Остальных исчезнувших даже не заносят в списки. Мать и отчим вернулись в Москву и пытаются найти дочь собственными силами.

Ранее мы сообщали, что в Сербии пропала жительница Петербурга, которая приехала в гости к своим подругам.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)