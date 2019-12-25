Россиянка таинственно исчезла в Белграде после сообщения подруге

Перед исчезновением девушка рассказала подруге, что собирается провести время вне дома.

Таинственное исчезновение произошло в сербском Белграде. 27-летняя россиянка хотела отправиться в клуб в муниципалитете Палилула, о своих планах рассказала подруге, но после этого перестала выходить на связь, сообщил Telegram-Shot.

По данным издания, близкие получили последнее сообщение от пропавшей 25 июля в около 23:00 часов. Подруга россиянки не уверена в том, в тот вечер девушка доехала до ночного клуба. Поиски пропавшей ведутся в Сербии уже около пяти дней.

По словам подруги, для того, чтобы подать заявление в полицию об исчезновении человека, сначала нужно дождаться, когда Интерпол перешлёт заявление. Его уже подала в России мама пропавшей девушки.

Ранее мы сообщали, что в Таиланде пропали 22-летняя россиянка и ее 17-летний брат. Перед исчезновением они рассказали, что за ними следят.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)