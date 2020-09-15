В Санкт-Петербурге завершилась смена трудовых отрядов "Экопорт"

Подростки две недели трудились на улицах города, тем самым помогли очистить от мусора улицы Северной столицы. Местом торжественного закрытия смены трудовых отрядов Первой Портовой Компании "Экопорт" стал Ботанический сад имени Петра Великого.

Ровно две недели назад этим ребятам выдавали форму и рабочий инвентарь, а сегодняшний, уже заключительный день стал поводом обернуться назад и увидеть, сколько всего было сделано руками этих подростков. Местом торжественного закрытия смены трудовых отрядов Первой Портовой Компании "Экопорт" стал Ботанический сад имени Петра Великого.

Мне кажется, для ребят очень важно включение в созидательный труд на такой красивой территории, где представлены научные коллекции растений. У них была уникальная возможность пообщаться с агрономами Ботанического сада. Алена Попова, ведущий специалист Дендропарка им. С.Я. Соколова при Ботаническом институте им. Комарова

После 10 дней труда финал смены получился особенным. Рабочие инструменты уступили место экскурсии, а ребята смогли узнать больше об одном из самых необычных зеленых пространств Петербурга

Мне очень понравилась экскурсия по Ботаническому саду. Рассказали про множество растений, которых где-то нет, где-то они очень уникальны, а это очень классное завершение смены. Екатерина Сарычева, участница Трудового отряда ППК "Экопорт"

Мне тоже все очень понравилось. Здесь я уже во второй раз в Ботаническом саду. В принципе, можно сказать, кое-что новое я все-таки увидела и узнала. София Обручкова, участница Трудового отряда ППК "Экопорт"

За день до окончания смены ребята еще продолжали работу, и на этот раз приводили в порядок фасад 379 школы Кировского района. Для Василисы Смирновой эта работа имела особое значение. Она сама учится здесь и каждый день видит эти стены, поэтому возможность изменить личное пространство своими руками ощущалось совсем иначе.

Мы убираем Канонерский остров и красим стены в 379-й школе. Для меня это важно, потому что я здесь учусь, и красивый вид помогает, чтобы сюда приходило больше людей. Василиса Смирнова, участница Трудового отряда ППК "Экопорт"

Пока ребята, вооружившись кистями и красками, меняли облик школы, накануне они успели привели в порядок территорию вокруг. Обычное школьное пространство постепенно становилось другим тем, в которое они сами вложили свое время и силы

Я считаю, что этот опыт очень важен, и вообще эта акция очень важна. Первое — это трудотерапия, причастность к труду. Второе —эти дети, которые там работают, никогда в жизни не будут портить стены и писать на заборах, потому что они все это делали собственными руками. Наталья Коростышевская, директор 379-й школы Кировского района Санкт-Петербурга

Финальный день в Ботаническом саду стал настоящим подведением итогов. Ребят ждали квиз по событиям смены и благодарственные письма, а для тех, кто особенно отличился – памятные подарки. За 10 дней подростки собрали 120 мешков мусора объемом по 240 литров и прошли с работой путь от Межевого канала до Канонерского острова, приведя в порядок сотни квадратных метров. Но вместе с результатами работы появились и знакомства, которые вряд ли закончатся вместе со сменой.

Мне все чудесно понравилось. В первый день я стеснялся, но потом со временем нашел друзей. Мы общаемся в соцсетях и продолжим дружить, даже когда смена закончится. Юрий Матяшов, участник Трудового отряда ППК "Экопорт"

Все очень понравилось. Появилось много друзей и знакомств, у нас даже группа есть. Даниил Щербаков, участник Трудового отряда ППК "Экопорт"

Смена закончилась, но она останется в памяти первой работой, новыми друзьями и понимаем, что город меняется тогда, когда кто-то решает сделать для него что-то своими руками.

Видео: Piter.TV