В Санкт-Петербурге завершилась смена трудовых отрядов "Экопорт"

Ровно две недели назад этим ребятам выдавали форму и рабочий инвентарь, а сегодняшний, уже заключительный день стал поводом обернуться назад и увидеть, сколько всего было сделано руками этих подростков. Местом торжественного закрытия смены трудовых отрядов Первой Портовой Компании "Экопорт" стал Ботанический сад имени Петра Великого.
Мне кажется, для ребят очень важно включение в созидательный труд на такой красивой территории, где представлены научные коллекции растений. У них была уникальная возможность пообщаться с агрономами Ботанического сада.
Алена Попова, ведущий специалист Дендропарка им. С.Я. Соколова при Ботаническом институте им. Комарова
После 10 дней труда финал смены получился особенным. Рабочие инструменты уступили место экскурсии, а ребята смогли узнать больше об одном из самых необычных зеленых пространств Петербурга
Мне очень понравилась экскурсия по Ботаническому саду. Рассказали про множество растений, которых где-то нет, где-то они очень уникальны, а это очень классное завершение смены.
Екатерина Сарычева, участница Трудового отряда ППК "Экопорт"
Мне тоже все очень понравилось. Здесь я уже во второй раз в Ботаническом саду. В принципе, можно сказать, кое-что новое я все-таки увидела и узнала.
София Обручкова, участница Трудового отряда ППК "Экопорт"
За день до окончания смены ребята еще продолжали работу, и на этот раз приводили в порядок фасад 379 школы Кировского района. Для Василисы Смирновой эта работа имела особое значение. Она сама учится здесь и каждый день видит эти стены, поэтому возможность изменить личное пространство своими руками ощущалось совсем иначе.
Мы убираем Канонерский остров и красим стены в 379-й школе. Для меня это важно, потому что я здесь учусь, и красивый вид помогает, чтобы сюда приходило больше людей.
Василиса Смирнова, участница Трудового отряда ППК "Экопорт"
Пока ребята, вооружившись кистями и красками, меняли облик школы, накануне они успели привели в порядок территорию вокруг. Обычное школьное пространство постепенно становилось другим тем, в которое они сами вложили свое время и силы
Я считаю, что этот опыт очень важен, и вообще эта акция очень важна. Первое — это трудотерапия, причастность к труду. Второе —эти дети, которые там работают, никогда в жизни не будут портить стены и писать на заборах, потому что они все это делали собственными руками.
Наталья Коростышевская, директор 379-й школы Кировского района Санкт-Петербурга
Финальный день в Ботаническом саду стал настоящим подведением итогов. Ребят ждали квиз по событиям смены и благодарственные письма, а для тех, кто особенно отличился – памятные подарки. За 10 дней подростки собрали 120 мешков мусора объемом по 240 литров и прошли с работой путь от Межевого канала до Канонерского острова, приведя в порядок сотни квадратных метров. Но вместе с результатами работы появились и знакомства, которые вряд ли закончатся вместе со сменой.
Мне все чудесно понравилось. В первый день я стеснялся, но потом со временем нашел друзей. Мы общаемся в соцсетях и продолжим дружить, даже когда смена закончится.
Юрий Матяшов, участник Трудового отряда ППК "Экопорт"
Все очень понравилось. Появилось много друзей и знакомств, у нас даже группа есть.
Даниил Щербаков, участник Трудового отряда ППК "Экопорт"
Смена закончилась, но она останется в памяти первой работой, новыми друзьями и понимаем, что город меняется тогда, когда кто-то решает сделать для него что-то своими руками.
Видео: Piter.TV
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