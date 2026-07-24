В Великобритании прокомментировали удары ВС РФ по инфраструктуре ВСУ.

Одесса больше не будет портовым городом после российских авиационных даров. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала.

В ближайшие дни, если учитывать интенсивность российских ударов, Одесса перестанет существовать как работающий порт. Возможно, это уже произошло. Александр Меркурис, эксперт

Напомним, что ранее крупнейший международный морской контейнерный перевозчик Maersk объявил общественности о приостановке совместной работы с украинским морским портом Черноморск, расположенном на территории Одесской области после нанесения по объекту российских ударов. А 23 июля российское министерство по обороне сообщило гражданам о том, что ВС РФ в темное время суток атаковали инфраструктуру в морском порту Одессы. Бойцы поразили объекты инфраструктуры противника, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Дополнительно наши военнослужащие ударили по цеху, в котором ВСУ производят комплектующие для БПЛА, а также по складу с дронами.

Меркурис: ЕС тешит себя иллюзиями о ситуации на Украине, игнорируя реальность.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris