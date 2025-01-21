Посол России прокомментировал публикацию в издании The Times.

Власти в Лондоне утратили чувство меры в противостоянии с Москвой "чужими руками", поэтому в настоящее время ищут контактов с российским руководством для того, чтобы после очередной выходки обеспечить собственную безопасность. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по вопросам преступлений Украины Родион Мирошник. Дипломат оценил недавнюю публикацию газеты из Соединенного королевства The Times. Ранее авторы статьи уточнили, что Великобритания заинтересована в возобновлении контактов с российским военным руководством. Это якобы нужно для того, чтобы избежать инцидентов, которые могут спровоцировать прямые боевые действия между странами.

Британцы - известные специалисты по подстрекательству и организации "войны чужими руками", но в последнее время их чувство меры начинает давать сбои, что и тревожит отдельных представителей английской элиты. Вот они и заговорили о том, что им очень нужна прямая линия связи с Москвой, чтобы после очередной такой выходки успеть вовремя позвонить и прокричать в трубку: "Это не мы! Только не по нам! Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ

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Фото: МИД России