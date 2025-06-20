Реакция на предупреждение президента России уже последовала в недружественных странах.

Президент Владимир Путин в своей речи сделал предупреждение в адрес европейских государств о последствиях захвата российских торговых судов. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.

Эксперт напомнил, что западные политики и СМИ привыкли за последние годы изображать пиратство Евросоюза, кражу ее суверенных активов и участие в ударах по российским регионам как нечто безобидное.

Грядет возмездие, и прежний мир правил и взаимосвязей сгорает дотла без всякого обсуждения или размышления Глен Диесен, профессор

Накануне Путин в ходе визита на учения Тихоокеанского флота заявил, что Россия будет зеркально отвечать на попытки ограничить судоходство и захват торговых судов в любых акваториях, включая Тихоокеанский регион, где из-за действий Запада начала расти напряжённость.

Фото: сайт Кремля