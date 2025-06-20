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"Грядет возмездие". Новое заявление Путина вызвало тревогу в Европе
Сегодня, 10:32
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"Грядет возмездие". Новое заявление Путина вызвало тревогу в Европе

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Реакция на предупреждение президента России уже последовала в недружественных странах.

Президент Владимир Путин в своей речи сделал предупреждение в адрес европейских государств о последствиях захвата российских торговых судов. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.

Эксперт напомнил, что западные политики и СМИ привыкли за последние годы изображать пиратство Евросоюза, кражу ее суверенных активов и участие в ударах по российским регионам как нечто безобидное.

Грядет возмездие, и прежний мир правил и взаимосвязей сгорает дотла без всякого обсуждения или размышления

Глен Диесен, профессор

Накануне Путин в ходе визита на учения Тихоокеанского флота заявил, что Россия будет зеркально отвечать на попытки ограничить судоходство и захват торговых судов в любых акваториях, включая Тихоокеанский регион, где из-за действий Запада начала расти напряжённость.

Фото: сайт Кремля

Теги: заявления путина, путин нато, россия и европа, тихоокеанский флот
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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