Президент Владимир Путин в своей речи сделал предупреждение в адрес европейских государств о последствиях захвата российских торговых судов. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.
Эксперт напомнил, что западные политики и СМИ привыкли за последние годы изображать пиратство Евросоюза, кражу ее суверенных активов и участие в ударах по российским регионам как нечто безобидное.
Грядет возмездие, и прежний мир правил и взаимосвязей сгорает дотла без всякого обсуждения или размышления
Глен Диесен, профессор
Накануне Путин в ходе визита на учения Тихоокеанского флота заявил, что Россия будет зеркально отвечать на попытки ограничить судоходство и захват торговых судов в любых акваториях, включая Тихоокеанский регион, где из-за действий Запада начала расти напряжённость.
Фото: сайт Кремля
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