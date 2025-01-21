Роспотребнадзор сообщил о единичных случаях лихорадки Западного Нила

В Россию инфекцию завезли с собой люди, прибывшие из других стран.

Единичные случаи лихорадки Западного Нила регистрировались на российской территории с начала нынешнего эпидемического сезона. Соответствующий комментарий сделали журналистам информационного агентства "РИА Новости" сотрудники пресс-службы Роспотребнадзора. Эксперты указали на то, что речь идет о зарегистрированных завозных случаях из других стран мира.

С начала сезона на территории Российской Федерации регистрируются единичные случаи лихорадки Западного Нила (ЛЗН), преимущественно на эндемичных территориях. Из случаев ЛЗН, зарегистрированных в текущем году, есть завозные случаи из других стран, неблагополучных по этой инфекции: Таиланда, Мали, Центральноафриканской Республики. пресс-служба Роспотребнадзора

В профильном ведомстве пояснили, что смертей, связанных с лихорадкой Западного Нила, в 2026 году в России зарегистрировано не допущено. Речь идет об инфекционном заболевании, природные очаги которого расположены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы у человека могут включать в себя высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь.

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Фото: Piter.tv