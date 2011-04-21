Прокуратура и Роспотребнадзор выявили плесень на рыбном производстве в Московском районе

В адрес руководства внесено прокурорское представление об устранении нарушений.

Прокуратура Московского района совместно со специалистами Межрегионального управления Роспотребнадзора провела проверку предприятия по изготовлению рыбной продукции, расположенного на Предпортовой улице. В ходе инспекции были выявлены грубые нарушения требований к качеству и безопасности пищевой продукции.

Установлено, что на предприятии не соблюдались условия хранения сырья, а производственные помещения, оборудование и инвентарь находились в неудовлетворительном санитарном состоянии. На отдельных рабочих поверхностях зафиксированы следы плесени. Кроме того, сотрудники организации не прошли необходимую профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.

В адрес руководства внесено прокурорское представление об устранении нарушений. Представление рассмотрено и удовлетворено, в настоящее время принимаются меры для исправления ситуации.

Материалы проверки направлены в уполномоченный орган для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм и технических регламентов.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор проверил хлеб в Петербурге и Ленобласти, обнаружены нарушения.

Фото: Pxhere