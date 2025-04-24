Умер легендарный исполнитель русского шансона Михаил Гулько

Его дуэты с Михаилом Кругом до сих пор считаются эталонными в репертуаре жанра.

Скончался один из самых известных исполнителей русского шансона Михаил Гулько. В июле музыкант отметил 95-летие, сообщило "Радио Шансон".

Гулько родом из Харькова, он родился 23 июля 1931 года. Музыка долгое время была для него любимым занятием. После школы Михаил поступил в политехнический вуз и более 12 лет работал горным инженером. При этом одновременно руководил ансамблем. Позже Гулько окончил дирижёрско-хоровое отделение музыкального училища.

В конце 1980-м году Гулько переехал в США и стал жить в Нью-Йорке. В эмиграции вышел его первый виниловый альбом "Синее небо России", в который вошли "Белая берёза", "Колыма", "Поручик Голицын" и "Эшелон". Впоследствии эти песни станут одними из самых узнаваемых в его репертуаре.

С 1993 года Михаил Гулько начал гастролировать в России. Также артист работал с Михаилом Кругом, Сергеем Коржуковым, Михаилом Шуфутинским, Вадимом Козиным, Юрием Кукиным и другими артистами.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)