Русскоязычный Netflix представил сериал о Михаиле Круге

Главную роль сыграл двойник музыканта, актер Юрий Кузнецов-Таежный.

На днях у американского сервиса Netflix появилась русскоязычная версия. Теперь платформа говорит и пишет на русском языке, за просмотр фильмов можно платить в рублях. Также одним из плюсов стало то, что на Netflix появились фильмы и сериалы на оригинальном русском языке, в том числе биографический сериал "Легенды о Круге" про исполнителя шансона Михаила Круга.

Портал "Чемпионат" раскрыл интересные факты о сериале. Например, главную роль исполнил двойник музыканта, тесть защитника ЦСКА Виктора Васина, актер Юрий Кузнецов-Таежный. Для этого ему пришлось набрать 16 кг. После выхода сериала Юрий Кузнецов-Таежный ездил с программой Круга по стране. Он общается с женой музыканта Ириной Круг, которая тоже поет шансон.

Сериал "Легенды о Круге" рассказывает о судьбе барда Михаила Круга. Такой близкий и знакомый миллионам остается до конца неузнанным певцом и поэтом.

Ранее мы писали, что Netflix посмертно выдвинет на "Оскар" Чедвика Боузмана.

Фото: кадр из сериала "Легенды о Круге"